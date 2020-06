Covid-19 zdusił eksport żywności

– Wstrząs w kwietniu i maju był spory, wskaźnik zamówień zagranicznych w sektorze produkcji żywności spadł do najniższego poziomu od początku poprzedniej dekady – mówi Ignacy Morawski, szef firmy analitycznej SpotData, która zbadała, jak sobie radzili eksporterzy żywności w czasie pandemii. Z badań wynika, że załamanie zamówień było głębsze niż podczas kryzysu w 2009 i 2012 r. Złożyły się na to dwa czynniki – zamknięcie konsumentów w domach oraz zamknięcie gastronomii oraz hoteli w całej Europie.

Przed epidemią Polska szybko zbliżała się do dziesiątego miejsca na liście największych eksporterów żywności na świecie. W nadchodzącej dekadzie możemy dołączyć do tej dziesiątki – jeśli, oczywiście, pandemia nie pokrzyżuje polskiej branży planów. Trudno ocenić aktualną sytuację w eksporcie, bo wyniki handlu zagranicznego są prezentowane z dwu–trzymiesięcznym opóźnieniem. W czasie kryzysu tak odległa perspektywa jest zupełnie nieprzydatna.

– Mieliśmy problem ze zidentyfikowaniem bieżących trendów. Opieramy się zwykle na danych historycznych, ale one w czasie pandemii tracą znaczenie, mają charakter archeologiczny – mówi Ignacy Morawski, szef SpotDaty. Dlatego firma sięgnęła po badania koniunktury GUS, który co miesiąc pyta producentów o zamówienia i sytuację finansową. Prognozy dla eksportu żywności nie są jednak katastrofalne, choć raczej nie uda się tzw. v-kształtne odbicie gospodarki, czyli szybka odbudowa po mocnym spadku. – Projekcje pokazują odbicie i powrót do przedkryzysowej ścieżki na przełomie lat 2021 i 2022 r. – mówi Morawski, który spodziewa się, że wartość eksportu żywności w tym roku spadnie do 23 mld euro.

