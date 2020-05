Rząd chce państwowej sieci sklepów. Czeka nas bitwa o handel?

Przedstawiając dziś plany rządu związane z sektorem spożywczym, wiceminister Artur Soboń z Ministerstwa Aktywów Państwowych mówił sporo o systemie mającym zapewnić rolnikom jak najlepsze ceny, ale także zdradził, że w ramach Polskiego Holdingu Spożywczego plany nie ograniczają się tylko do produkowania żywności. Rząd rozważa także obecność na rynku detalicznym.

Artur Soboń stwierdził przy tym, że nie byłoby to raczej budowanie sieci handlowej od zera. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem rozpoczęcia przez rząd bitwy o handel byłoby zakupienie już obecnej na rynku sieci handlowej, co pozwoliłoby od razu korzystać z efektu skali, istotnego w tym biznesie. Dociskany przez dziennikarza nie odpowiedział jednak czy rząd wolałby kupić Żabkę czy Biedronkę. Nie zdradził też, czy wkroczenie państwa z powrotem do sektora handlu detalicznego zaczęłoby się od konsolidacji drobnych sieci obecnych w niektórych województwach.

