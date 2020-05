Gotówka znika, płatności za pobraniem spadły o połowę

Z najnowszych danych firmy Blue Media, obsługującej płatności z niemal 10 tys. sklepów internetowych, wynika, że płatności za pobraniem przestały być najpopularniejszym sposobem regulowania opłat za e-zakupy. O ile jeszcze w 2019 r. odpowiadały za 46 proc. zakupów, to obecnie ich udział spadł do 24 proc. To niejedyna forma z tak mocnym spadkiem: z najpopularniejszych metod straciły też płatności w punkcie odbioru towaru – z 16 proc. rok temu do 9 proc. dziś.

Poniżej dalsza część artykułu