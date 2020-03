Koronawirus: Walmart będzie mierzył temperaturę pracownikom

Każdy przychodzący do pracy na swoją zmianę pracownik będzie musiał wypełnić ankietę o aktualnym stanie zdrowia. Każdemu zostanie też zostanie zmierzona temperatura. Sieć poinformowała, że to jeden ze sposobów walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Każdy pracownik z temperaturą co najmniej 100 st. F, czyli 37.7 st. C według wytycznych sieci ma pozostać w domu lub skontaktować się z lekarzem. Do pracy będą mogli powrócić dopiero kiedy przez co najmniej trzy dni nie będą mieli podwyższonej temperatury - informuje CNBC.