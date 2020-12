Świąteczne zakupy na ostatniej prostej. Duży ruch w sklepach

Do samej Wigilii Polacy robią zakupy świąteczne, zarówno prezentów, jak i produktów spożywczych. O ile duża grupa przekłada kupowanie prezentów na okres po świętach, aby skorzystać z wyprzedaży, to w tym roku nie będzie to możliwe. Od 28 grudnia większość sklepów w centrach handlowych ponownie będzie zamknięta.

Jak na razie co drugi Polak planuje wydać na prezenty świąteczne do 500 zł - wynika z badania agencji Zymetria. 21 proc. twierdzi, że przeznaczy na prezenty świąteczne mniej niż rok temu. Najczęściej swoje wydatki na prezenty ograniczą osoby ze średnich miast (100-500 tysięcy mieszkańców), ale jednocześnie należy zaznaczyć, że ich budżet na ten cel jest najwyższy. Portfele najmłodszych Polaków (18-24 lata) są najmniej zasobne – aż trzy czwarte z nich wyda na prezenty nie więcej niż 500 zł, ale to oni za to najczęściej deklarują, że ich wydatki się zwiększą w stosunku do roku ubiegłego.

Epidemia spowodowała, że Polacy chętniej kupują prezenty świąteczne przez internet. Wśród osób z dostępem do sieci trzy czwarte zakupi przynajmniej część prezentów online. Co druga osoba wybierze się po prezenty do tradycyjnych sklepów.