Ekonomiści: Stać nas na 100 mld zł pomocy gospodarce

Polska wciąż nie wyczerpała wszystkich zasobów na walkę ze skutkami pandemii – oceniają ekonomiści. Możliwe są jeszcze duże programy antykryzysowe, jednak pod pewnymi warunkami.

– Kryzys to nie czas na oszczędzanie – stwierdził prof. Olivier Blanchard, były główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w piątkowej rozmowie z Polskim Instytutem Ekonomicznym. I dodał, że finansowanie inwestycji publicznych długiem jest lepszym rozwiązaniem niż zaciskanie pasa, a konstytucyjne limity długu to „nierozsądne rozwiązanie". Poniżej dalsza część artykułu

To nie pierwsza taka wypowiedź tego ekonomisty, zresztą nawoływania w podobnym tonie słychać też choćby z samego MFW czy Banku Światowego. Pytanie, czy to dobra strategia także dla Polski.

Czynnik zewnętrzny – Przy tego rodzaju szoku, z jakim mamy do czynienia, wydaje się, że tak – ocenia Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. – Obecnie nie istnieje dylemat moral hazard, nie mamy poczucia, że płacimy za czyjeś błędy. Pandemia to czynnik czysto zewnętrzny, a niesie coraz większe ryzyko dla gospodarki. A to wymaga dużej, choć bardzo przemyślanej, pomocy finansowej ze strony państwa. Głosy, by za wszelką cenę utrzymać dyscyplinę fiskalną, są obecnie na marginesie – uzasadnia Bujak. Czytaj także: Inflacyjna huśtawka. Tanieje nie tylko żywność

– Wypowiedzi prof. Blancharda oceniłbym jako kontrowersyjne, ale rzeczywiście mieszczą się one w głównym nurcie prezentowanym przez instytucje międzynarodowe. Te instytucje zastrzegają, iż jest to strategia dla tych krajów, które mogą sobie na to pozwolić zarówno pod względem nominalnej wartości długu, jak i kosztów jego obsługi – podkreśla Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Przestrzeń jest Czy Polska może sobie na to pozwolić? Jeśli chodzi o kondycję finansów publicznych, rząd uspokaja, że jest ona względnie dobra. Na tym tle niezwykle groźnie zabrzmiały jednak analizy, potwierdzone przez Eurostat, pokazujące, że w II kwartale deficyt w finansach w Polsce był prawie najwyższy w całej UE i wyniósł 16,4 proc. PKB, czyli jedną szóstą wartości całej naszej gospodarki!

Takie wyliczenie podchwyciła opozycja, alarmując, że nie stać nas już na żadną pomoc, a ewentualny drugi impuls fiskalny praktycznie położyłby nas na łopatki.

Na szczęście tak duży deficyt jest liczony tylko w odniesieniu do PKB w II kwartale. W skali całego roku będzie znacznie niższy. Ministerstwo Finansów prognozuje, że deficyt sięgnie 12 proc. PKB, a zadłużenie wzrośnie o 15 proc. PKB. Te wskaźniki wyznaczają pewien limit dla działań rządu i – co ważne – dotychczas ten limit nie został wyczerpany (wydatki na tarcze antykryzysowe to 100–150 mld zł, czyli poniżej 5 proc. PKB.)

– Myślę, że Polska ma jeszcze sporą przestrzeń, największą z dziesięciu największych gospodarek UE, by zrealizować duży impuls – podkreśla Bujak. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę, że dotychczas programy pomocowe nie pochłonęły całej zarezerwowanej na ten cel puli, możliwe jest wygospodarowanie do 100 mld zł w dosyć krótkim czasie. – A gdyby była potrzeba, może nawet drugie tyle bez naruszania stabilności finansów publicznych – zauważa Bujak.

Nie ile, ale na co Ekonomiści ING Banku Śląskiego wyliczyli, że dodatkowy impuls, jaki może jeszcze „wygenerować" państwo, to ok. 100 mld zł. – Ale trzeba pamiętać, że to wszystko jest nowym długiem. Blanchard nawołuje: wydawajcie, zadłużajcie się, i w pewnym sensie zgoda. Ale ważne jest, jak i na co wydajemy, a nie tylko, ile wydajemy – zaznacza Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. – Nie możemy wszystkiego wydać tylko na utrzymanie zatrudnienia. Trzeba tak ukierunkować wsparcie, by wspierać też siłę gospodarki w przyszłości, te sektory, które mają największe szanse dynamizować koniunkturę w postcovidowych warunkach, chcemy spłacić te długi w przyszłości z wyższego wzrostu PKB, a nie z wyższej inflacji – ostrzega.

– W Polsce trzeba się przede wszystkim skupić na tym, by wzrost deficytu i długu był rzeczywiście poświęcony na aktywne zwalczanie skutków pandemii – zaznacza Jankowiak. – Moim zdaniem takie pozycje budżetowe, jak 13. czy 14. emerytura, 500+ rozdawane wszystkim bez limitów, nie są instrumentami walki z pandemią. A kosztują kilkadziesiąt miliardów złotych, które można by przeznaczyć na ochronę zdrowia czy programy osłonowe dla gospodarki – radzi.

Wydatki wyższe o 95 mld zł W II kwartale 2020 r. deficyt sektora general government wyniósł 86,3 mld zł – podał Eurostat.

W ujęciu 12-miesięcznym wzrósł do 5,6 proc. PKB, a w samym II kw. wyniósł 16,4 proc. PKB (wobec 2,2 proc. PKB w I kw.) i należał do najwyższych w UE. Jak analizuje Pekao SA, wzrost deficytu kwartał do kwartału to przede wszystkim konsekwencja wyższych o 95 mld zł wydatków (20,2 pkt. proc. PKB) przy wzroście dochodów o ok. 28 mld zł (6,0 pkt proc. PKB). Pomoc rządowa prawie w całości została odzwierciedlona po stronie wydatkowej, głównie w kategorii subsydia. Wzrosły także inwestycje oraz transfery socjalne. – Pomimo iż Polska należała wiosną do krajów najmniej dotkniętych pandemią, to wzrost deficytu należał do najwyższych w UE. Jednocześnie skala spadku PKB w Polsce była wyraźnie niższa niż w większości krajów Unii – zwracają uwagę ekonomiści Pekao SA.

Opinia dla „rzeczpospolitej" Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP