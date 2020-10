Czerwona gospodarka: Miękki lockdown nie wywoła kryzysu

„Większość z tych działań ma ograniczone w skali kraju skutki gospodarcze – dotyczą bowiem branż funkcjonujących przy znacznie niższym popycie lub będących po zakończeniu sezonowych spiętrzeń. Z tego względu wkład sektorów usługowych (w tym np. rozrywki i gastronomii) do spadku PKB będzie mniejszy niż ok. 2,5 pkt. proc. w II kwartale. Całkowity zakaz prowadzenia działalności dotyczy przy tym wąskiego wycinka gospodarki" – ocenili z kolei w piątkowej analizie ekonomiści z banku Pekao.

„Ograniczenie konsumpcji jednak nastąpi, po części ze względu na decyzje samych konsumentów o zaniechaniu aktywności. Widzimy pierwsze tego sygnały w danych dotyczących transakcji kartami płatniczymi. Tryb zdalny dla szkół w obecnej formie nie powinien znacząco wpłynąć na podaż pracy, ale należy liczyć się z tym, że w kolejnym kroku obejmie on szkoły podstawowe i przedszkola (mówił o tym sam premier). Powiększy to oczywiście koszty ekonomiczne" – dodali.

W II kwartale PKB Polski zmalał o 8,2 proc. rok do roku (albo 8,9 proc. w ujęciu kwartał do kwartału). Te dane za tydzień mogą jednak zostać zrewidowane. W III kwartale, jak przeciętnie szacują ekonomiści, PKB wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału, a tym samym jego spadek w ujęciu rok do roku wyhamował do około 3 proc.