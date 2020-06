Państwo Środka wychodzi na prostą?

Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w chińskim przemyśle (liczony przez państwową organizację CFLP) wzrósł z 50,6 pkt w maju do 50,9 pkt w czerwcu. Średnia prognoz analityków mówiła o jego spadku do 50,6 pkt. Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt pokazuje na ekspansję w branży. (Wskaźnik liczony przez CFLP koncentruje się głównie na dużych państwowych spółkach).

Oficjalny PMI dla chińskiego sektora usług i branży budowlanej skoczył natomiast z 53,6 pkt w maju do 54,4 pkt w czerwcu. Średnia prognoz analityków mówiła, że pozostanie on na dotychczasowym poziomie. Oba wskaźniki PMI były już czwarty miesiąc z rzędu na poziomie wskazującym poprawę koniunktury.

Chińscy menedżerowie wciąż pozostają jednak pesymistami co do popytu eksportowego. Komponent indeksu PMI dla przemysłu odpowiadający za nowe zamówienia eksportowe pozostawał w czerwcu na recesyjnym poziomie i wynosił 42,6 pkt. Subindeks zatrudnienia wyniósł dla przemysłu 49,1 pkt, a dla sektora usług i budownictwa 48,7 pkt, co oznacza, że branże te wciąż nie chcą zwiększać zatrudnienia.