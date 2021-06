Fundusz już dla Hiszpanii i Portugalii

Pierwsza piątka dostanie pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy jeszcze w lipcu. Bo teraz unijna Rada ma maksimum cztery tygodnie na podjęcie formalnej decyzji w sprawie planów zaakceptowanych przez KE. Środki na to już są. We wtorek Komisja ogłosiła, że doszła do skutku pierwsza sprzedaż unijnych obligacji na kwotę 20 mld euro. To wystarczy na pierwszą transzę dla pięciu państw. Bo na początek wypłacane jest tylko 13 proc. zaliczki. Z pierwszej grupy największym beneficjentem jest Hiszpania, której należy się 59,2 mld euro dotacji. Ma też prawo do tanich pożyczek, ale na razie o nie nie wystąpiła.

Do tej pory plany odbudowy przesłały 23 państwa, wśród nich – 3 maja – Polska. Tyle że nasz kraj przesłał niekompletny dokument – bez tabeli i wyliczeń – i od razu poprosił KE o przedłużenie czasu oceny o miesiąc, czyli do trzech miesięcy. Gdyby ten czas został wykorzystany do maksimum, to ocena nastąpiłaby na początku sierpnia. Potem musi jeszcze nastąpić akceptacja Rady, która z reguły w sierpniu się nie zbiera. To sprawia, że na pierwsze przelewy Polska mogłaby liczyć dopiero we wrześniu, chyba żeby ona sama i Komisja znacznie przyspieszyły dyskusję nad polskim planem. Polsce przysługują blisko 24 mld euro dotacji. Mamy też prawo do pożyczek w wysokości do 6,8 proc. naszego PKB. Na razie wystąpiliśmy o 12,1 mld euro, czyli ok. 1/3 z przysługującego nam limitu.