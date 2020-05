Unia da pożyczkę na walkę z kryzysem

Komisja Europejska przedstawi plan finansowy dla Unii na najbliższe lata. Pierwsza część to klasyczny instrument finansowania, czyli budżet na lata 2021–2027. Pierwszy projekt był gotowy rok temu, potem negocjowany i prawie bliski uzgodnienia w lutym 2020 roku na szczycie UE. Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności reform, mówiła w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej", że Komisja nie planuje rewolucyjnych zmian w budżecie, który w polityce spójności największą kwotę przewidywał dla Polski. Budżet wyniesie około biliona euro, a proponowane zmiany będą punktowe. Prawdopodobnie obejmą możliwe większe finansowanie niektórych dziedzin, a także większą elastyczność wydatków na wypadek kryzysów.

Druga część finansowych planów to już odpowiedź na pandemię, a konkretnie na kryzys wywołany czasowym zamknięciem gospodarki i następującym po nim stopniowym otwieraniem. W ubiegłym tygodniu doszło do przełomowej zgody Niemiec na uruchomienie dotacji na ten cel. Angela Merkel i Emmanuel Macron ogłosili, że zgodzą się na specjalny fundusz w wysokości 500 mld euro, który pożyczałby na rynku finansowym w imieniu UE, a następnie finansował kraje w potrzebie.

Spłacanie tego długu przez państwa członkowskie zaczęłoby się dopiero wraz z kolejnym wieloletnim budżetem UE, czyli od 2027 roku. Są dwie możliwości. Albo zostaną spłacone przez państwa członkowskie według klucza udziału wpłat do budżetu UE, czyli według zamożności w przyszłości. Druga możliwość, i taką będzie forsowała KE, to stworzenie nowych dochodów własnych UE. Na liście kandydatów są dodatkowe dochody ze sprzedaży certyfikatów do emisji CO2 w unijnym systemie ETS, opłata od nierecyklowanego plastiku, podatek cyfrowy czy graniczna opłata węglowa.

