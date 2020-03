Tarcza raczej nie ochroni Polski przed recesją

W połowie marca ekonomiści z CA oczekiwali, że szkoły w Polsce będą zamknięte przez miesiąc. Teraz sądzą, że ten stan utrzyma się do końca kwietnia. To będzie negatywnie wpływało na dochody gospodarstw domowych, co wraz ze spadkiem zatrudnienia doprowadzi do załamania konsumpcji. Wydatki gospodarstw domowych zmaleją w br. o 3,4 proc., zamiast wzrosnąć o 1,1 proc., jak zespół Borowskiego zakładał dwa tygodnie temu. W nieco mniejszym stopniu spaść mają inwestycje (o 2,1 proc.) oraz eksport (o 1,8 proc.).