Opozycja stawia warunki poparcia Planu Odbudowy

Z podobnymi postulatami wystąpiło też PSL. Prezes tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz mówił we wtorek o dwóch warunkach: – Po pierwsze, pieniądze z UE mają trafić do wszystkich obywateli, a gwarancją tego jest udział samorządów w podziale tych środków. Tak żeby nie powtórzyła się skandaliczna sytuacja jak przy Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie o podziale decydował kolor legitymacji partyjnej – mówił Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Sejmie.

Drugim warunkiem PSL jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Jak wyjaśniał prezes, Polska ma dostać dużo pieniędzy z UE, m.in. na transformację energetyczną, ochronę zdrowia, co daje – jego zdaniem – przestrzeń na prawdziwą odbudowę gospodarki również z krajowego budżetu.

Trudno powiedzieć, czy rząd Zjednoczonej Prawicy spełni te warunki. Dotychczas nie słuchał, nie rozmawiał i nie uwzględniał propozycji opozycji przy konstruowaniu swoich polityk. Tym razem może być inaczej. Wkrótce do Sejmu powinna trafić odpowiednia ustawa (o dochodach własnych UE), która musi być przyjęta przez parlament i ratyfikowana przez prezydenta, by w ogóle można było uruchomić unijny Fundusz Odbudowy (czyli Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności). A ten z kolei jest podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego mamy dostęp do 23,9 mld euro unijnych grantów i 34,2 mld euro pożyczek.