Czy Europa odrobiła lekcję z poprzedniego kryzysu

Ryzyko, że Europa popełni ten sam błąd, co po kryzysie sprzed ponad dekady, gdy zbyt szybko przystąpiła do polityki oszczędności (ang. austerity), uwypukliła właśnie dyskusja, która toczy się na ten temat w USA. Administracja Bidena dąży do uruchomienia w tym roku pakietu stymulacyjnego o wartości niemal 2 bln dol. Część ekonomistów, w tym takich, którzy dotąd stale opowiadali się za łagodniejszą polityką fiskalną, uważa, że takie wydatki doprowadzą do przegrzania amerykańskiej gospodarki. Jak tłumaczą, wzrost popytu, który będzie następstwem pakietu oraz wydawania przez konsumentów i firmy skumulowanych w 2020 r. oszczędności, przekroczy wielkość tzw. luki popytowej. Tak ekonomiści określają różnicę między aktualnym poziomem aktywności w gospodarce, a tym, jaki jest możliwy do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji. Zwolennicy agresywnej polityki fiskalnej dowodzą, że tej luki nie można precyzyjnie szacować, a doświadczenia ostatnich lat sugerują, że jest znacznie większa, niż się wydaje.