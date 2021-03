Moody’s chwali Litwę. Najlepiej poradziła sobie z pandemią

Zdaniem Moody’s, Litwa była najbardziej odporną na skutki pandemii gospodarką Wspólnoty w 2020 r. Jej PKB zmniejszył się o niecały procent.

„Ta odporność w dużej mierze wynika z zależności (litewskiej gospodarki - red.) od sektorów, takich jak przetwórstwo i przemysł, na które nie miały wpływu ograniczenia w podróżach i życiu publicznym, nałożone w odpowiedzi na pandemię. Główne rynki eksportowe Litwy również doświadczyły stosunkowo łagodnej recesji w 2020 r. Ponadto rząd w Wilnie zapewnił jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej pakietów wsparcia w relacji do PKB. A to wspierało popyt krajowy. Chociaż to trudniejsze do uchwycenia w danych, to dobre wyniki gospodarki Litwy można również częściowo przypisać ogólniejszemu dynamizmowi i odporności, które były również widoczne w obliczu poprzednich wstrząsów gospodarczych".

Agencja chwali też zmiany w litewskiej bankowości: „W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczną poprawę profilu kredytowego Litwy (stabilny poziom A2) pomimo wyzwań związanych z kryzysem koronawirusowym".