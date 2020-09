OECD: Zamknięte szkoły uderzą w wydajność pracowników i światową gospodarkę

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przestrzega przed negatywnymi skutkami długotrwałego zamknięcia szkół w związku z pandemią COVID-10, które pozbawi wielu uczniów dostępu do pełnej edukacji i możliwości nabycia cennych umiejętności. Jak dotąd szkoły niemal we wszystkich krajach świata zostały zamknięte na okres od 2,5 do 4 miesięcy, a większość z nich - jeśli miały taką możliwość - prowadziła dalej naukę w trybie zdalnym.

Jak wylicza OECD w opublikowanym we wtorek raporcie, dotychczasowe zamknięcie placówek edukacyjnych spowoduje 1,5-proc. spadek globalnego PKB do końca tego wieku. W samych Stanach Zjednoczonych gospodarka straci przez to aż 15,3 bln dol. Ta dziura powiększy się znacząco, jeśli szkoły pozostaną zamknięte przez kolejny semestr.

Co więcej, jak wskazują autorzy raportu, zamknięcie stacjonarnych szkół pogłębi nierówności społeczne. Dzieci pochodzące z bogatych rodzin mają bowiem znacznie lepszy dostęp do sprzętu komputerowego, internetu i wszelkiej pomocy naukowej w domu, biedni uczniowie zaś zostali odcięci od możliwości dalszego rozwoju, co spowoduje, że będą sobie gorzej radzić w przyszłości na rynku pracy. W dodatku z uwagi na kryzys gospodarczy skurczą się mocno budżety państw, przez co wydatki na szkoły i uczelnie mogą zostać ograniczone.

- Straty w nauczaniu doprowadzą do straty w umiejętnościach, a umiejętności, które posiadają pracownicy, przekładają się na ich produktywność - zaznaczają autorzy raportu.