Emilewicz: Będzie kolejna rozbudowa tarczy antykryzysowej

– Pracujemy w trybie ciągłym. Kolejne odsłony tarczy antykryzysowej są opracowywane we współpracy z przedsiębiorcami – mówił wicepremier. – Analizujemy rynek i staramy się dostosowywać kolejne rozwiązania tarczy do wymogów i oczekiwań biznesu. Chodzi o to, by tętno polskiej gospodarki nie osłabło - dodała.

Zapowiedziała, że rząd do piątku przedstawi propozycje kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej. Ma się w niej znaleźć fundusz dopłat do oprocentowania BGK. Ma to być pomoc dla przedsiębiorców, którym grozi utrata płynności finansowej lub już ją utracili. Dopłaty obejmą kredyty udzielane przez banki komercyjne. Ich oprocentowanie pokryje BGK. Rząd chce na ten cel przeznaczyć po 270 mln zł, w tym i w następnym roku.