Na Węgrzech 4,6 mld dolarów na pomoc dla firm

Na łączną kwotę 1,49 bln forintów (4,6 mld dolarów) złożą się m.in. pożyczki o wartości 439 mld forintów w celu ratowania małych i średnich firm, które będą częściowo oparte o fundusze unijne. Pakiet 371 mld forintów zostanie przeznaczony na ochronę nowych inwestycji oraz projekty pomocne w odmrażaniu gospodarki. 630 mld forintów bank przeznaczy na poszerzenie programów gwarancji kredytowych, wspierając w ten sposób pożyczki korporacyjne.

Dotychczas rząd Węgier na pomoc w ograniczaniu skutków ekonomicznych koronawirusa przeznaczył 9,2 bln forintów (27,8 mld dolarów), co odpowiada 17 proc. PKB tego kraju. Jest to podobny poziom jak pakietów pomocowych innych państw w regionie – m.in. Polski, który odpowiada 15 proc. PKB, czy Czech, który jest wart 18 proc. PKB. Jednak pomimo przedsięwziętych kroków szacuje się, że liczba osób bezrobotnych na Węgrzech może sięgnąć nawet 160 tys., co dla państwa liczącego 10 mln obywateli jest bolesną prognozą.