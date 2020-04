Ogólnoświatowa akcja zbierania funduszy na diagnostykę, leczenie i szczepionkę przeciwko Covid-19

Począwszy od 4 maja 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie ogłosiły wspólne wezwanie do opracowania szybkiego i sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo metod diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

W ciągu 10 dni Komisja Europejska przeprowadzi światową akcję zbierania deklaracji wsparcia. Przewodnicząca Komisji zaprasza wszystkie kraje, ich przywódców i ludzi na całym świecie do łączenia sił w walce z koronawirusem. Podkreśla, ze pokonanie koronawirusa wymaga globalnej reakcji i nieustannych działań na wielu frontach. Opracowanie i wyprodukowanie szczepionki oraz umożliwienie jej zastosowania konieczne jest w każdym zakątku świata.