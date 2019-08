Johnson chce zwiesić parlament, funt traci

Za 1 funta płacono w środę przed południem nawet 1,217 dolarów, czyli najmniej od tygodnia. Kurs wobec wspólnej unijnej waluty spadł natomiast poniżej 1,10 euro za 1 funta (co również było najniższym poziomem od tygodnia). Brytyjska waluta traciła też 0,6 proc. wobec polskiej, spadając poniżej poziomu 4,82 zł za 1 funta.

- Funt spadł w przepaść, bo inwestorzy stają się coraz bardziej nerwowi w kwestii chaosu brexitowego. Boris Johnson nie chce, by ktokolwiek powstrzymywał jego plan brexitu i jeśli królowa zaakceptuje jego prośbę, to będzie możliwy jedynie scenariusz, taki jaki on chce. Dla spekulantów najważniejsze będzie tylko jedno: to czy królowa zatwierdzi wniosek. Jeśli to zrobi, można się spodziewać jeszcze większego spadku funta – twierdzi Naeem Aslam, analityk z firmy Think Markets.

Od początku roku funt stracił ponad 4 proc. wobec dolara. W sierpniu kurs dochodził do 1,20 dolarów za funta, czyli był najniższy od ponad 30 lat. Wobec euro funt stracił od początku stycznia ponad 1 proc. a w sierpniu kurs zszedł poniżej 1,075 euro za 1 funta.