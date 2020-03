Australijska giełda i nadzór pomagają spółkom w opałach

Większe spółki mogą zaoferować wybranym inwestorom nowe akcje o wartości nie przekraczającej 25 proc. obecnej kapitalizacji, jeśli później takie same lub lepsze warunki cenowe otrzymają drobni inwestorzy.

Jednocześnie, jak informuje Bloomberg, nadzór rynku zgodził się, aby spółki, których notowania w minionym roku były zawieszone do dziesięciu dni mogły szybko pozyskać kapitał na podstawie memorandum bez konieczności przygotowania prospektu. Dotąd firmy zawieszone dłużej niż pięć dni musiały przedstawić do akceptacji prospekt, co jest procedurą czasochłonną.