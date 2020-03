Strumień pieniędzy z rządów wsparł rynki. Dzień wzrostów

Ruch ten wpisuje się w trwającą od ubiegłego poniedziałku korektę trendu spadkowego. To odbicie napędzają przede wszystkim pakiety pomocowe ze strony rządów i banków centralnych. Fed zdecydował się w poniedziałek na nielimitowany program QE, a dziś w nocy zawarto w USA porozumienia dotyczące fiskalnego wsparcia gospodarki o wartości 2 bln USD. I choć reakcja rynków jest spektakularna, to analitycy nie są do końca przekonani o rychłej zmianie trendu.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł wczoraj o 11,4 proc. To była najlepsza sesja w jego wykonaniu od 1933 r. Japoński Nikkei natomiast zakończył dzisiejszą sesję wzrostem o 8 proc., Hang Seng zyskał 4 proc., a Shanghai Composite 2,2 proc. W takich okolicznościach GPW nie mogła zacząć środy inaczej, jak od zwyżek. Po 15 minutach notowań WIG20 rósł o 3,3 proc. do 1498 pkt.

Wczorajsze odczyty PMI dla usług m.in. Francji, Niemiec i strefy euro pokazały wstępnie, że konsekwencje gospodarcze pandemii będą dotkliwe. Część z nich być może jest już w cenach, choć zmienność jest tak duża, że trudno racjonalnie oceniać aktualne zmiany wycen akcji. Warto zwrócić uwagę, że nie wszędzie dzisiejszy poranek był równie spektakularny jak finisz sesji w Azji. O ile czeski PX i rosyjski RTS zyskiwały po ponad 5 proc., to ruchy na DAX i CAC40 były zbliżone do tego na WIG20. Z kolei futuresy na S&P500 rosły rano o 1,3 proc., co jak na ostatnie czasy i skalę zaproponowanej rynkom pomocy jest wynikiem przeciętnym.

Trwa korekcyjne umocnienie złotego. Dziś rano dolar taniał o 0,4 proc. do 4,2413 zł, euro o 0,5 proc. do 4,5831 zł, a frank o 0,6 proc. do 4,3191 zł. Do 1600 USD za uncję skorygowała się przez noc cena złota. Z kolei baryłka ropy naftowej WTI drożała rano o 2,2 proc. do 24,52 USD. Trwa odbicie na rynku kryptowalut. Po wczorajszej kilkunastoprocentowej zwyżce bitcoina znalazł się powyżej 6500 USD i dziś rano utrzymywał się na tych poziomach. Kapitalizacja całego rynku cyfrowych aktywów wzrosła natomiast do 187 mld USD.