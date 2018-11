Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Idą zimowe chłody, więc coś absolutnie gorącego. Plejada gwiazd z Sandrą Bullock, Cate Blanchett i Rihanną na czele kradnie biżuterię na Met Gali w „Ocean’s 8” Gary”ego Rossa. A Sharon Stone wraca na ekran w „Czego życzy sobie kobieta” Susan Walter

„Ocean’s 8, reż. Gary Ross

Do przygodowej serii „Ocean’s...” wdarły się szturmem panie. Piękne, przebiegłe i niezmiernie precyzyjne. W nowym filmie Debbie Ocean wychodzi z więzienia po 5 latach, 8 miesiącach i 12 dniach. Stróżów prawa zapewnia, że będzie żyła „skromnie i zwyczajnie”. Ale już wymeldowując się z zakładu karnego wygląda jak milion dolarów i wcale nie zamierza dotrzymać obietnicy. Przez tych prawie sześć lat obmyśliła plan, który po pierwsze pozwoli jej w czasie wielkiej gali Met, na oczach ochroniarzy i wszystkich gości, ukraść diamentowy naszyjnik Cartiera o wartości 150 milionów dolarów, a po drugie po babsku zemścić się na facecie, który kiedyś wystawił ją do wiatru. A przy okazji jeszcze wzbogacić się o kilka innych kosztownych drobiazgów. Do realizacji tego planu Debbie potrzebuje tylko siedmiu wspólniczek. Zaczyna od swojej przyjaciółki Lou („Chyba nie będziesz do końca życia zarabiała na mieszaniu wódki z wodą?”), potem jeszcze dołączają do nich projektantka mody, oszustka uliczna, hakerka, jubilerka, paserka. No i jest jeszcze jedna bohaterka tego filmu – gwiazda kina, której też w planie Debbie przypada niebagatelna rola.

Wszystkie one mają do załatwienia swoje drobne sprawy, chcą przełamać życiowy impas albo przynajmniej na chwilę zapomnieć o szacownym życiu żony i matki i zaszaleć w dawnym stylu. Atutem filmu jest obsada. Dawno nie było na ekranie zestawu tak gwiazdorskiego, w którym na dodatek nikt nie bije się o to, by koniecznie grać pierwsze skrzypce. A nazwiska? Po kolei: w głównej roli Sandra Bullock, jej przyjaciółka to Cate Blanchett i dalej: Helena Bohnam-Carter, Rihanna, Anne Hathaway, Sara Paulson, Mindy Kaling i Awkwafina.

Do tego zachwycający, pełen energii Nowy Jork, zdjęcia w autentycznym sklepie Cartiera, który na potrzeby filmowców zamknięto na dwa dni, a przede wszystkim w Metropolitan Museum. A że Met Gala – jedna z najważniejszych imprez modowych świata, jest autentyczną uroczystością charytatywną organizowaną prze „Vogue”, więc jeszcze mamy tu eleganckie stroje. Wszystko zaś okraszone jest sporą dawką humoru i dystansu i bardzo sprawnie wyreżyserowane przez Gary’ego Rossa.

„Ocean’s 8” nie wpisuje się oczywiście w ambitne kino artystyczne, ale to komercja dobrej klasy, na dodatek zrealizowana z przymrużeniem oka. Świetna zabawa.



Czego życzy sobie kobieta, reż. Susan Walter

Wyd. Kino Świat

To historia, która mogłaby też pożyczyć tytuł od sztuki Bernarda Slade’a i filmu Roberta Mulligana: „Za rok o tej samej porze”. Bohaterka filmu jest projektantką mody, kobietą samodzielną i dojrzałą, choć nie całkiem odpowiedzialną. Zmienia facetów jak rękawiczki, nie mogąc trafić na tego, który by ją zafascynował na dłużej. Choć na urodziny dostaje od matki zawsze prezent, który przydałby się w „wielkim dniu” czyli dniu ślubu. Ale po czterdziestce wymagania rosną, a szansa na spotkanie ideału spada. Ale właśnie w dniu swoich urodzin Senna wpada na pewnego prawnika. Robią na sobie wrażenie, ale wydaje się, że znajomość nie będzie miała dalszego ciągu. Spotykają się jednak po roku. I znowu po roku. To dobry pomysł na to, żeby obserwować zmiany w życiu, prześledzić wybory, jakich się dokonuje. Walter nie do końca sobie z tym radzi. Dużo obiecuje, ale w gruncie rzeczy serwuje widzom coś w rodzaju telenoweli. Na dodatek okraszonej mówionymi wprost do kamery wyznaniami i refleksjami Sieny i bliskich jej osób. Trochę to płytkie i schematyczne, ale warto ten film obejrzeć dla Sharon Stone. Aktorka, która ciężko chorowała, wróciła na duży ekran w znakomitej formie. Sześćdziesięciolatka gra atrakcyjną czterdziestokilkulatkę, uwodząc widza urodą i energią. Sprawi przyjemność wszystkim, którzy pamiętają ją – piękną i intrygującą – z „Nagiego instynktu”.