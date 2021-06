Andrzej Malinowski: Lektury zbójeckie III RP

Skandalem jest natomiast coś innego. Całkowita nonszalancja, z jaką wpływowi politycy i doradcy rządowi traktują gospodarkę. Miejsca pracy, przedsiębiorstwa, to wszystko jest tylko jakimś niewiele znaczącym punktem odniesienia. Liczy się tylko, że „...jak zamkniemy tak po prostu galerie, to przyznamy się do błędu [...]. Musimy uzasadnić, że np. nie przestrzegano tam zasad". „Żadnych wyjątków dla sportowców. Hotele – całe – żadnych wyjątków dla podróży służbowych. Handel w galeriach – closed" – miał pisać szef rządu. „Idziemy wbrew nastrojom społecznym z pełną świadomością" – dodał z przytomnością.

To Bismarck powiedział, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. Dzięki wyciekowi rządowej korespondencji widzimy, jak się w Polsce podejmuje ważne dla nas wszystkich decyzje. Polityczne i gospodarcze. Wiemy także, jakie motywy przyświecają rządzącym. Galerie handlowe zamykano, by nie przyznać się do błędu. Martwiono się możliwym spadkiem poparcia społecznego w chwili, gdy ludzie tracili swoje biznesy i niejednokrotnie dorobek życia! To jest po prostu niewyobrażalne! Wszystko zaś dzieje się z pominięciem obowiązujących procedur i analizowania danych. Nie wspominając już o uczciwej, choćby sejmowej, debacie! I oczywiście bez ryzyka odpowiedzialności! By rządzić naszym krajem, wystarczy korespondencja prowadzona z prywatnych kont. Prywatnych, bo w przeciwieństwie do urzędowych, nie trzeba ujawniać zawartej w nich treści. Sygnalistów czy hakerów nikt najwyraźniej nie bierze pod uwagę.