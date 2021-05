Skandal przy testach na Covid. Wielokrotnie używali tych samych pałeczek Bloomberg

Pracownikom indonezyjskiej firmy grozi wieloletnie więzienie. Postanowili zaoszczędzić i wielokrotnie używali tych samych pałeczek do pobierania wymazu do badania na Covid-19. Myli je u uważali, że to wystarczy. Prokuratura jest innego zdania.