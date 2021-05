Polscy ekonomiści chcą uwolnienia patentów na szczepionki Covid-19

- Przypominamy, że wynalezienie szczepień przeciw Sars-Cov-2 nie byłoby możliwe bez ogromnego finansowania ze środków publicznych. Kluczowe innowacje powstają w ramach wspólnych wysiłków podmiotów sektora prywatnego, publicznego i organizacji pozarządowych. Wyliczenia pokazują, że szczepionka Oxford/AstraZeneca została w 98 proc. sfinansowana z pieniędzy podatników i organizacji dobroczynnych. Inne szczepionki były współfinansowane ze środków publicznych – stwierdzają ekonomiści w liście.

Szczepionka wyprodukowana przez koncern AstraZeneca jest tu najbardziej dobitnym przykładem, ale znaczące dotacje od rządu Niemiec przekazano na wyprodukowanie szczepionki Pfizer/BioNtech. Na badania nad preparatem przekazano równowartość 445 mln dolarów. Podatnicy, którzy dofinansowali zbadanie i wyprodukowanie szczepionek płacą jednak za nie słono – USA za dawkę Pfizera płacą, jak informuje serwis Quartz, około 19,5 dolara, Unia Europejska zaś około 14,5 dolara. Koncern przewiduje, że marża na szczepionkach wyniesie 20 do 30 procent. Nawet mająca problemy ze swoim preparatem AstraZeneca odnotowała 275 mln dolarów wpływów w ostatnim kwartale i zamierza podnieść cenę. To przekłada się na koszty dla publicznych systemów ochrony zdrowia i ogranicza dostęp do szczepionek biedniejszym krajom.

Ekonomiści przypominają, że pandemia niesie za sobą olbrzymie koszty ekonomiczne. Kryzys zdrowotny wymusił ograniczenia działalności gospodarczej, zerwał łańcuchy dostaw czy przyczynił się do utraty miejsc pracy. Zamykanie polskiej gospodarki to zaś koszty liczone w miliardach złotych, a brak szczepień to „rosnące ryzyko ciężkiej choroby lub śmierci”. To wszystko razem skłoniło ekonomistów do postulowania zniesienia ochrony patentowej szczepionek przeciwko Covid-19.