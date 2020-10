Kreml do WHO: zarejestrujcie szybko szczepionkę na Covid

Rosja jest jednym z pierwszych krajów, które skontaktowały się z WHO w celu wstępnej kwalifikacji szczepionki przeciwko nowej infekcji koronawirusem.

Czytaj także: Euforia na giełdzie w Moskwie dzięki Sputnik V

„Fundusz wnosi do WHO o przyśpieszoną procedurę rejestracji w sytuacjach wyjątkowych (Emergency Use Listing, EUL) i przekwalifikowanie pierwszej na świecie zarejestrowanej szczepionki przeciwko koronawirusowi - Sputnik V”- głosi komunikat rosyjskiego funduszu państwowego.

Rosjanie zapewniają, że lek bazuje na znanej już platformie, na której stworzono szereg innych szczepionek. Rosyjskie ministerstwo zdrowia podkreśla, że doświadczenie w stosowaniu takich leków pokazuje, że są one w stanie zapewnić długotrwałą odporność - do dwóch lat.

Program kwalifikacji wstępnej to program ONZ koordynowany przez WHO. Jest to jedyny globalny program zapewniania jakości leków. Wstępna kwalifikacja leków przez WHO ocenia jakość, bezpieczeństwo i skuteczność działania preparatów. Jeżeli wyrób medyczny spełnia postawione warunki, wymagania i standardy WHO, to znajduje się na liście leków prekwalifikowanych.

W przypadku pandemii przyspieszona rejestracja szczepionki w ramach procedury EUL sprawi, że rosyjska szczepionka będzie dostępna dla całego świata w krótszym czasie niż gdyby podlegała konwencjonalnym procedurom. A chętnych na nią nie brak. Kirił Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, mówił w sierpniu, że Rosja otrzymała już wnioski z 20 krajów na dostawę 1 miliarda dawek szczepionki.

Pomyślna kwalifikacja wstępna, umożliwi Sputnik V wpisanie na listę leków używanych przez międzynarodowe organizacje zaopatrzeniowe i kraje do zarządzania hurtowymi zamówieniami leków.

„Rosja (ministerstwo zdrowia -red) jako pierwsza na świecie, w sierpniu zarejestrowała szczepionkę Sputnik V przeciwko koronawirusowi - przypomniał Kirił Dmitriew szef funduszu. Preparat opracowali naukowcy z Narodowego Centrum Badań Epidemiologicznych i Mikrobiologii im. Gamaleja.

Władimir Putin już zapowiedział, że szczepionka trafi do obrotu w Rosji w styczniu 2021 r.