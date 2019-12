Polarna arka Noego dla dzikich roślin

W arktycznych warunkach nasiona mogą być przechowywane w stałej temperaturze minus 18 st. C tysiąc i więcej lat. Jest to możliwe dzięki pompom wtłaczającym lodowate powietrze. W momencie inauguracji bank zawierał 250 tys. próbek. Przy czym ich właścicielem nie jest bank, lecz rządy oraz instytucje czy placówki badawcze, które je zgromadziły. Docelowo bank może pomieścić 4,5 mln próbek. Pierwszy depozyt to 7 tys. ziaren roślin afrykańskich zebranych w 36 krajach na tym kontynencie. Są to ziarna roślin charakterystycznych dla flory i rolnictwa Afryki.