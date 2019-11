Norwegia płaciła, by Gujana nie wycinała. Teraz zapłaci Gabonowi

Norwegia zobowiązała się do przekazania Gujanie 250 mln dolarów pod warunkiem, że kraj ten w latach 2010-2015 nie wykarczuje więcej niż 0,056 procent powierzchni lasów. Z raportu opublikowanego w tej sprawie w magazynie "Proceedings of the National Academy of Sciences" wynika, że cel ten udało się osiągnąć.

