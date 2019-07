Stracił status lodowca. Zostanie upamiętniony pomnikiem

Lodowiec Okjökull znajdował się na szczycie wulkanu Ok. Miał około 15 km2 powierzchni i 50 metrów miąższości. Z powodu ocieplenia klimatu jego czapa lodowa wyraźnie się jednak skurczyła i obecnie ma on mniej niż 1 km2 i mniej niż 15 metrów miąższości. Oznacza to tyle, że Okjökull nie można dłużej określać mianem lodowca.

Badacze z Uniwersytetu Rice'a w Houston zainicjowali akcję upamiętnienia lodowca pomnikiem, który zainstalowany zostanie 18 sierpnia podczas publicznej ceremonii.

- Będzie to pierwszy na świecie pomnik lodowca, który stopił się z powodu zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Chcemy, dzięki tej symbolicznej tablicy, zwrócić uwagę na to, co tracimy wraz z topnieniem się lodowców na Ziemi - powiedziała antropolog Cymene Howe z Uniwersytetu Rice’a. - Te bryły lodu są największymi rezerwatami słodkiej wody na planecie i zamrożone w nich są historiami atmosfery. Są również często ważnymi formami kulturowymi, które są bardzo znaczące - dodała. - Jeden z naszych islandzkich kolegów powiedział bardzo mądrze: "pomniki nie są dla zmarłych, są dla żywych". Umieszczając tę pamiątkową tablicę, chcemy podkreślić, że od nas, żyjących, zależy, jak poradzimy sobie z topnieniem lodowców i innymi skutkami zmian klimatycznych - podkreśliła Howe.