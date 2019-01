Ekolodzy odpowiadają na #10YearsChallenge

Zapoczątkowana za oceanem moda na wyzwanie #10YearChallenge coraz szybciej rozprzestrzenia się także w Polsce. Udział w zabawie wzięli internauci, gwiazdy, twórcy memów, a nawet ekolodzy. Aktywiści ekologicznych organizacji, którzy zaniepokojeni są zmianami zachodzącymi na naszej planecie mają nadzieję, że dzięki zabawie uda im się zwrócić uwagę na poważne problemy dotyczące zmian klimatu, zwierząt i natury.

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać między innymi wychudzonego niedźwiedzia polarnego, topniejący lodowiec, plastikowe przedmioty, które po dziesięciu latach pozostają w tej samej postaci, czy oceany pełne śmieci.

#10YearsChallenge jest kolejną internetową zabawą. Jej zasady są proste - zestawienie zdjęcia sprzed 10 lat z teraźniejszym, które wrzucone do mediów społecznościowwych opatrywane jest hasztagiem #10YearsChallenge.

We've come a long way the past ten years. For everything in the ecosystem to thrive, we need to work together towards a circular economy that benefits communities, the environment, and the bottom line. Choose #eco, because #TomorrowMattersNow. #10yearchallenge pic.twitter.com/Nbi3mFzve9