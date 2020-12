Czarnek o powrocie dzieci do szkół i badaniach przesiewowych nauczycieli

Zdaniem ministra edukacji to, czy dzieci wrócą do szkół, będzie zależało jedynie od sytuacji epidemicznej. Jeśli liczba zakażeń będzie się utrzymywać na poziomie około 10 tysięcy zakażeń dziennie, to będzie szansa na powrót do nich dzieci z klas I-III po feriach. Dla nich bowiem nauka zdalna jest najmniej efektywna. W następnej kolejności do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie, którzy zdają egzaminy.

Poniżej dalsza część artykułu