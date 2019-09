Lekarze Bez Granic krytykują WHO w sprawie Eboli. „Racjonują szczepionki, możemy szczepić więcej”

Od sierpnia 2018 roku szczepionkę, produkowaną przez niemieckiego giganta farmaceutycznego Merck, otrzymało około 225 tys. osób. „Ale liczba ta pozostaje w dużej mierze niewystarczająca” - stwierdzili Lekarze Bez Granic. „Każdego dnia można szczepić do 2000–25 000 osób, w porównaniu z obecnymi 50–1000 osób” - oceniła w oświadczeniu dyrektor operacyjna organizacji Isabelle Defourny. Jej zdaniem wysiłki organizacji, zmierzające do rozszerzenia dostępu do szczepień we współpracy z miejscowym Ministerstwem Zdrowia „napotkały na ścisłą kontrolę nałożoną przez WHO”.

„Przyczyny tych ograniczeń pozostają niejasne” - powiedziała Defourny, dodając, że już ustalono, iż szczepionka jest bezpieczna i skuteczna.



WHO zaprzeczyła ograniczeniu dostępności leku, stwierdzając, że robi „wszystko, co możliwe”, aby zakończyć epidemię. „Ściśle współpracujemy z rządem Demokratycznej Republiki Konga, aby dotrzeć do jak największej liczby społeczności i osób w obszarze epidemicznym. Nie ograniczamy dostępu do szczepionek, ale raczej wdrażamy strategię zalecaną przez niezależny organ doradczy ekspertów i zgodnie z ustaleniami z rządem i partnerami” - oświadczyła Światowa Organizacja Zdrowia.



WHO nalega na wprowadzenie drugiej szczepionki, wyprodukowanej przez spółkę zależną amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. Jednak Ministerstwo Zdrowia z Demokratycznej Republiki Konga tymczasowo odmówiło. Szczepionka Merck jest przetestowana, ale nie jest licencjonowana. Drugi lek jest wciąż na etapie badań.