Zaostrza się spór Rosji i Czech o dyplomatów

Rosja w niedzielę nakazała opuszczenie kraju 20 czeskim dyplomatom, po tym jak Praga w piątek nakazała opuszczenie 18 rosyjskim dyplomatom Czech.

21 kwietnia Czechy zażądały od Rosji, by ta pozwoliła wydalonym czeskim dyplomatom na powrót do Moskwy do czwartku - w innym przypadku z Czech mają być wydaleni kolejni rosyjscy dyplomaci.

To najpoważniejszy spór dyplomatyczny między Rosją a Czechami od czasu upadku ZSRR, którego sukcesorem jest Federacja Rosyjska.

W ubiegłym tygodniu Rosja wydaliła również dyplomatów z Bułgarii, Polski i USA w odwecie za wydalenie przez te kraje rosyjskich dyplomatów.

Czesi twierdzą, że wydalenie z Moskwy 20 czeskich dyplomatów sparaliżowało funkcjonowanie ambasady w Moskwie, która liczy znacznie mniej personelu niż rosyjska placówka dyplomatyczna w Pradze.

Zacharowa w odpowiedzi na żądania Czech stwierdziła, że czeski rząd urządza "przedstawienie" i zapowiedziała dalsze kroki odwetowe, jeśli Czesi wydalą kolejnych rosyjskich dyplomatów.