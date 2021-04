Andrzej Duda: Nie można się godzić, by obce służby hasały po kraju

- Planujemy, że udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 40 proc. i że energetyka węglowa zostanie zastąpiona energetyką atomową - mówił prezydent w rozmowie z Polsat News. - Mam nadzieję, że do 2033 roku zostanie uruchomiony w Polsce pierwszy blok atomowy - dodał.

Prezydent Andrzej Duda przemawiał dziś na trwającym od wczoraj wirtualnym szczycie klimatycznym, zainicjowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. W swoim wystąpieniu zapowiedział budowę nowego systemu energetycznego, który zmniejszy udział węgla w polskiej energetyce z 70 do 11%. Poinformował również społeczność międzynarodową o zawarciu porozumienia z górnikami o wyłączeniu węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 roku.

Rosja ma przestrzegać prawa międzynarodowego

W czwartek Czesi poinformowali o wydaleniu kilkudziesięciu kolejnych pracowników ambasady Rosji.

- Nie można się godzić na to, że obce służby będą hasały po kraju. Reakcja władz czeskich jest absolutnie zrozumiała. Rosja zachowuje się tak samo od szeregu lat. Co jakiś czas mamy rosyjskie imperialne porywy - komentował prezydent.

- Mogę zapewnić, że czuwamy nad sytuacją na Wschodzie - mówił.

- Rosja chce być uważana za mocarstwo. Proszę bardzo, nie mamy nic przeciwko temu, ale z poszanowaniem naszej suwerenności, naszej niepodległości, naszych granic, z poszanowaniem praw naszych sąsiadów - mówił.

- Kiedy Rosja atakowała Gruzję czy Ukrainę, nic się nie mówiło o żadnym przemieszczaniu wojsk. Teraz było o tym głośno, jednostki wykonały ćwiczenia i się wycofały. Putin wykonuje ruchy, które są demonstracją siły - kontynuował.

- To dobrze, że pokazuje chociażby zdolności relokacyjne wojsk rosyjskich bo one robią rzeczywiście wrażenie na naszych sojusznikach z NATO. My pokazując to jako przykłady skuteczności i sprawności funkcjonowania wojsk rosyjskich mobilizujemy naszych sojuszników do tego, aby również takie działania prowadzić - powiedział.