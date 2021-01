Szef MSZ nie popiera unijnej wizyty w Rosji Zbigniew Rau MSZ

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na początku lutego uda się do Rosji. Podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych zaapelował o uwolnienie Aleksieja Nawalnego. Szef MSZ Zbigniew Rau nie popiera wyjazdu do Rosji.