Paweł Kukiz: Nie ma pieniędzy, za które można sprzedać suwerenność

– Ziobro może dzisiaj być, a jutro może go nie być. Natomiast ten instrument, który pozwoli innym państwom ingerować czy jakby mieć wpływ na politykę wewnętrzną Polski, pod pretekstem tzw. praworządności, niedookreślonej, bez wyraźnych wykładni, to na to niestety zgodzić się nie możemy, na takie zagrożenie suwerenności. Nazywajmy rzecz po imieniu. Myślę, że ten przedwojenny PSL również by się nie zgodził - mówił Kukiz.