Kim Dzong Un miał opowiedzieć Trumpowi jak zabił wuja

Trump w rozmowach z Woodwardem odrzucał też krytykę swoich spotkań z Kim Dzong Unem, które - według przeciwników prezydenta - nie przyniosły żadnych korzyści. Według prezydenta USA CIA, które od początku alarmowało, że Korea Północna nie wyrzeknie się broni atomowej "nie ma pojęcia" jak radzić sobie z Pjongjangiem.

- To zajęło mi dwa dni. Spotkałem się. Nic nie straciłem - mówił o szczycie w Singapurze Trump.

Prezydent USA porównał też przywiązanie Korei Północnej do posiadanej przez ten kraj broni atomowej do kogoś kto "kocha swój dom i nie jest w stanie go sprzedać".

Woodward w książce ujawnia też, że Kim Dzong Un w listach do Trumpa tytułował prezydenta USA "ekscelencją" i pisał, że wierzy w "głęboką i specjalną przyjaźń między nimi, która może działać jak magiczna moc".