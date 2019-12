Putin: Rosja chce przedłużyć traktat rozbrojeniowy New START

New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) to dwustronny traktat międzynarodowy zawarty między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Federacją Rosyjską, dotyczący redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych. Zgodnie z postanowieniami traktatu każda ze stron zobowiązała się do ograniczenia liczby swoich głowic nuklearnych dla rozmieszczonych pocisków ICBM i SLBM do łącznie 1550 sztuk, przy czym łączna liczba rozmieszczonych wyrzutni ICBM, SLBM oraz ciężkich samolotów bombowych nie może przekroczyć 700. Traktat wygasa 5 lutego 2021 roku.

