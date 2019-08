USA-Rosja. Odprężenie na tle pożarów

Żadne informacje natomiast nie wskazują, by prezydenci rozmawiali o najważniejszym obecnie problemie. 2 sierpnia USA definitywnie wypowiadają układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF), podpisany jeszcze przez prezydenta Ronalda Reagana i radzieckiego lidera Michaiła Gorbaczowa. Po zapowiedzi w lutym, że Waszyngton za sześć miesięcy przestanie przestrzegać układu, również Rosja formalnie zawiesiła jego wykonywanie i rozpoczęła prace nad nowymi, hiperdźwiękowymi rakietami średniego zasięgu.

Drobne gesty

Jednakże rozmowie prezydentów towarzyszyły gesty wykonywane przez Moskwę pod adresem USA. Według informacji agencji Bloomberg rosyjskie MSZ zaczęło wydawać wizy dla nauczycieli i personelu administracyjnego Anglo-American School of Moscow, założonej jeszcze w 1949 roku przez ambasady USA, Wielkiej Brytanii i Kanady dla dzieci swoich pracowników. Obecne rosyjskie restrykcje doprowadziły do zamknięcia filii szkoły w Petersburgu i bardzo utrudniły jej działanie w rosyjskiej stolicy.

Jednak w Moskwie uważają, że jest to element dyplomatycznego targu niezwiązanego z rozmową prezydentów. W zamian Rosja bowiem domaga się podobno amerykańskiej zgody na zwiększenie liczby pomocniczego (nie dyplomatycznego) personelu swej ambasady w Waszyngtonie. Na razie nie ma więc mowy, by oferta pomocy w gaszeniu pożaru doprowadziła do poprawy stosunków amerykańsko-rosyjskich.

– To sprawa prestiżu. Kreml nie może przyjąć takiej pomocy, musi pokazać, że sam jest w stanie dać sobie radę z katastrofą na Syberii – tłumaczy Makarkin.

Mimo to Kreml oficjalnie poinformował, że „są pewne komplikacje związane z zaopatrzeniem w paliwo i użyciem samolotów oraz helikopterów" w gaszeniu pożarów na ogromnych obszarach.