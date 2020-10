Pozorna poprawa w handlu i budownictwie we wrześniu

Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła bardziej niż w sierpniu, a spadek produkcji budowlanej wyhamował. Poprawa koniunktury w tych sektorach była jednak pozorna. Wyniki oczyszczone z wpływu czynników sezonowych były gorsze niż miesiąc wcześniej.

Sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym (czyli w cenach stałych) zwiększyła się we wrześniu o 2,5 proc. rok do roku, po zwyżce o 0,5 proc. w sierpniu. To wynik tylko minimalnie lepszy od przeciętnych szacunków ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą" (2,4 proc.). Poniżej dalsza część artykułu

W porównaniu do sierpnia, sprzedaż we wrześniu zmalała o 2,2 proc. Wcześniej przez trzy miesiące sprzedaż szybko podnosiła się po kwietniowym załamaniu spowodowanym zamknięciem części sklepów w związku z pandemią Covid-19.

Po oczyszczeniu danych z wpływu czynników sezonowych, sprzedaż detaliczna zmalała we wrześniu o 1 proc. wobec sierpnia, gdy z kolei wzrosła o 0,2 proc.

Wciąż szybko, ale wolniej niż w poprzednich miesiącach, rosła sprzedaż dóbr trwałego użytku, takich jak meble oraz sprzęt RTV i AGD, która uchodzi za miarę nastrojów konsumentów. We wrześniu zwiększyła się o 9,7 proc. rok do roku, po zwyżce o 10,2 proc. w sierpniu i aż o 15,8 proc. w lipcu. Mocno skoczyły obroty w sklepach spożywczych. Realna sprzedaż żywności wzrosła o 4,8 proc. rok do roku, po zniżce o 3,3 proc. w sierpniu.

Sprzedaż detaliczna wedle definicji GUS obejmuje tylko sklepy zatrudniające co najmniej 10 osób. Nie odzwierciedla więc w pełni zmian szeroko rozumianej konsumpcji, która obejmuje też mniejsze jednostki handlowe, a także sprzedaż usług.

GUS opublikował w środę także wrześniowe wyniki produkcji budowlano-montażowej, która spadła o 9,8 proc. rok do roku, po zniżce o 12,1 proc. w sierpniu. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści przeciętnie szacowali, że produkcja budowlana zmalała o 10,6 proc. rok do roku.

Tak jak w handlu, tak i w budownictwie wrześniowe wyniki są gorsze po wyeliminowaniu czynników sezonowych. W takim ujęciu produkcja budowlana zmalała o 10,6 proc. rok do roku, po zniżce o 10,3 proc. w sierpniu.