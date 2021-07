Koło zamachowe ożywienia się zacina

Kolejne miesiące przyniosą prawdopodobnie jeszcze szybszy wzrost PPI. W ocenie ekonomistów z PKO BP w tym roku może on dojść nawet do 9 proc. rok do roku. – To drugi czynnik, obok odbicia popytu, który w przyszłym roku będzie generował presję na wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) – przewiduje Dawid Pachucki, ekonomista z ING Banku Śląskiego. Jak podkreśla, zwyżki cen producentów w największym stopniu przekładają się na zwyżki cen w sklepach po około dwóch–trzech kwartałach.

Słabnący złoty podnosi koszt zagranicznych wakacji

We wtorek za euro chwilowo trzeba było zapłacić ponad 4,60 zł – najwięcej od kwietnia i o 10 groszy więcej niż na początku miesiąca. Przebicie tej bariery otwiera drogę do dalszego osłabienia polskiej waluty, w kierunku 4,65 za euro. W ostatnich dniach złoty zachowuje się podobnie jak inne waluty regionu, co sugeruje, że wszystkie tracą na wartości pod wpływem czynników globalnych. To zmiana w stosunku do pierwszych tygodni lipca, gdy w regionie złoty wyróżniał się słabością. Wtedy analitycy tłumaczyli to m.in. faktem, że w lipcu polskie firmy tradycyjnie wypłacają dywidendy zagranicznym inwestorom. Przede wszystkim jednak wskazywali na sygnały płynące z Rady Polityki Pieniężnej, że nie należy spodziewać się w tym roku podwyżki stóp procentowych, nawet jeśli inflacja będzie utrzymywała się powyżej 3,5 proc., czyli górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. Dziś oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej słabną na całym świecie, czego odzwierciedleniem jest spadek dochodowości (wzrost cen) obligacji skarbowych. To konsekwencja obaw przed czwartą falą pandemii Covid-19, wywołaną wariantem delta. „W wakacje szanse na umocnienie złotego nie są duże z uwagi na niepokoje wywołane nasilającą się pandemią" – napisali we wtorek ekonomiści z ING BSK. Według nich wciąż jest jednak prawdopodobne, że podwyższona inflacja skłoni RPP do podniesienia stóp w najbliższych miesiącach, co pozwoli złotemu umocnić się do końca roku do 4,40 za euro.