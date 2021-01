Koszty firm rosną najszybciej od dekady

Taki obraz sytuacji w przemyśle maluje PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. W grudniu, jak podała w poniedziałek firma IHS Markit, wzrósł on do 51,7 pkt z 50,8 pkt w poprzednich trzech miesiącach.

W praktyce jednak taka interpretacja PMI może być myląca. Wskaźnik ten poniżej 50 pkt. był w Polsce stale od października 2018 r. do czerwca br., a mimo to ub.r. był dla sektora przemysłowego bardzo udany. Teraz z kolei PMI na pierwszy rzut oka wskazuje na utrzymujący się rozwój przemysłu, ale szczegóły ankiety, na której bazuje ten wskaźnik, są niejednoznaczne.

Taki wynik – powyżej 50 pkt – oznacza teoretycznie, że w odczuciu ankietowanych menedżerów logistyki sytuacja w przemyśle przetwórczym poprawiła się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wynik poniżej 50 pkt wskazywałby, że aktywność w tym sektorze maleje.

To wynik blisko oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą”. Przeciętnie szacowali oni, że PMI w grudniu wzrósł do 51,6 pkt.

Ankietowane przez IHS Markit firmy odpowiadają m.in. na pytania, jak w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmieniły się ich produkcja, portfel zamówień i zatrudnienie. W grudniu, podobnie jak w listopadzie, przewagę miały firmy zgłaszające spadek produkcji, choć skala tego zjawiska była znacznie mniejsza niż wiosną. Stało się tak, choć – inaczej niż miesiąc wcześniej - większość firm odnotowała wzrost wartości zamówień, w tym zagranicznych. Ankietowane przedsiębiorstwa wskazywały, że spadek produkcji wynikał z ograniczeń podażowych: braków kadrowych i opóźnień w dostawach.

Firmy skarżą się m.in. na problemy z zaopatrzeniem w materiały z Chin. Ze względu na to, że firmy odnotowały wzrost wartości zamówień, wzrosło też ich zapotrzebowanie na półprodukty. W rezultacie czas dostaw komponentów wydłużył się najbardziej od maja. Trzeci raz z rzędu wzrosły też zaległości produkcyjne firm, choć ponownie zwiększyły one zatrudnienie. W normalnych okolicznościach byłyby to pozytywne zjawiska, wskazujące na nadmierne wykorzystanie mocy wytwórczych w przemyśle pod wpływem dużego popytu. W dzisiejszych warunkach świadczą jednak raczej o problemach organizacyjnych firm związanych z drugą falą epidemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

„Ze względu na konstrukcję PMI, wydłużanie się czasu dostaw komponentów i rekordowy wzrost ich zapasów przyczyniły się do wzrostu tego wskaźnika w grudniu. Opóźnienia w łańcuchach dostaw częściowo były przypisywane rosnącemu popytowi, ale było też dużo doniesień o brakach surowców i problemach z transportem. Te niedobory surowców znalazły odzwierciedlenie w najwyższej od 116 miesięcy inflacji czynników produkcji” - tłumaczy Trevor Balchin, ekonomista z IHS Markit.