Dramat w polskim przemyśle trwa

Każdy odczyt poniżej 50 pkt oznacza jednak, że w odczuciu ankietowanych menedżerów logistyki przemysł przetwórczy kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tych zmian. W tym świetle w maju recesja w polskim przemyśle była wciąż bardzo głęboka. Tylko cztery razy od 1998 r. PMI w Polsce był niżej.

Taki obraz sytuacji w przemyśle maluje PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. W maju, jak podała w poniedziałek firma IHS Markit, wzrósł on do 40,6 pkt z 31,9 pkt w kwietniu. Ten ostatni odczyt był najsłabszy w historii PMI, sięgającej 1998 r.

Na domiar złego konstrukcja PMI sprawia, że w obecnych warunkach maluje on nadmiernie optymistyczny obraz sytuacji w przemyśle. Na wskaźnik ten pozytywnie wpływa wydłużanie się czasu dostaw, bo zwykle jest to przejaw silnego popytu na wyroby przemysłowe. W maju ankietowane przez IHS Markit polskie firmy ponownie zadeklarowały wydłużenie się czasu dostaw, ale tym razem był to efekt zaburzeń wywołanych w krajowej i globalnej gospodarce przez epidemię koronawirusa.

Rzeczywistą skalę zapaści w przemyśle pokazują wskaźniki wyrażające produkcję i nowe zamówienia. Oba zaś niżej niż w maju były tylko raz, w kwietniu. Ankietowane przez IHS Markit firmy przemysłowe deklarowały też w maju kolejne zwolnienia pracowników.

Nie lepsze niż w poprzednim miesiącu są oczekiwania przedsiębiorstw na przyszłość. Wciąż jednak niemal tyle samo firm spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji w perspektywie roku co jej poprawy.

Część ekonomistów zwraca uwagę na to, że PMI wyolbrzymia zapewne skalę załamania w przemyśle. Choć zgadzają się co do tego, że produkcja przemysłowa w maju malała w ujęciu rok do roku, trudno uwierzyć, aby zanotowała też spadek w stosunku do kwietnia.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacują, że produkcja sprzedana przemysłu zmalała w maju o 17,6 proc. rok do roku, po załamaniu o niemal 25 proc. w kwietniu.