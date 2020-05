Kryzys we Francji. Gospodarka może skurczyć się aż o 20 proc.

Rząd Francji zaczął powoli rozmrażać gospodarkę 11 maja, dbając o to, by kolejne branże wznowiły działalność stopniowo i rozważnie. Szybkiego odbicia z pewnością więc nie będzie, jednak INSEE zauważa już obiecujący wzrost wydatków Francuzów. Nastroje konsumentów natomiast wciąż pozostają złe - indeks mierzący ich zaufanie do gospodarki spadł w maju o 2 pkt do 93 pkt w maju, po ostrym spadku o 8 pkt w kwietniu (100 pkt to długoterminowa średnia).

Odrobinę mniejszy pesymizm panuje także we francuskich firmach. Mierzony przez INSEE wskaźnik zaufania biznesu podniósł się nieznacznie w maju do 59 pkt, po spadku do 53 pkt w kwietniu - najniższego odczytu tego indeksu, odkąd urząd zaczął go obliczać w 1980 roku.