Ministerstwo Finansów: Recesja w tym roku, w przyszłym odbicie

Ministerstwo Finansów zakłada spadek PKB o 3,4 proc. w tym roku, wzrost bezrobocia powyżej 7 proc. i deficytu do 8,4 proc. PKB. Na wideokonferencji resort wyjaśniał, skąd te prognozy.

- Obecnie prognozy ekonomiczne są astrologią. Jesteśmy trochę jak na kolejce górskiej w lunaparku, nie wiemy, czy jedziemy w lewo czy w prawo, czy w górę, czy w dół, a do tego rusza się nie tylko nasz pociąg, ale wszystko dookoła - mówił Tadeusz Kościński, minister finansów na konferencji online poświęconej najnowszym szacunkom MF „Program Konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK). MF prognozuje w nim, że w tym roku polskie PKB spadnie o 3,4 proc., deficyt wzrośnie do 8,4 proc. PKB, a dług publiczny do 55,2 proc. PKB. Minister Kościński podkreślał, że ma nadzieje, iż w przyszłym roku polska gospodarka mocno się odbije i bardzo szybko odpracujemy to, co straciliśmy w tym roku. Zależy to od siły rynku wewnętrznego, ale też od sytuacji na rynkach zagranicznych. Czytaj także: Ministerstwo Finansów: deficyt poszybuje do 8,4 proc. PKB W APK MF szacuje też, że inflacja w tym roku wyniesie 2,8 proc., a jak mówili podczas wideokonferencji główny ekonomista MF Łukasz Czernicki i dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej MF Tomasz Szałwiński, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniesie ponad 7 proc., a wg. metodologii BAEL znajdzie się na poziomie znacznie wyższym niż 4 proc. Poniżej dalsza część artykułu

Na tle prognoz rynkowych, szacunki MF wydają się jednak dosyć optymistyczne. Przykładowo MFW ocenia, że polski PKB skurczy się w tym roku o 4,5 proc. Z kolei deficyt finansów według ING Banku Śląskiego skoczy do 11 proc. PKB, a według resortu rodziny i pracy - stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 10 proc. - Prognozy z APK nie są przesadnie optymistyczne, są dość realistyczne - odpowiadał Łukasz Czernicki. Nie odbiegają znacznie od tego, co widzieliśmy w prognozach instytucji zagranicznych, a jeśli chodzi o ostatni konsensus przedstawiony przez agencję Reuters, czy spadek PKB o 3,6 proc., jesteśmy prawie w punkt. Istnieje konsensus, że polska gospodarka relatywnie najmniej będzie uderzona przez kryzys z racji sytuacji, w jakiej się znajdujemy - powiedział Czernicki. MF poinformowało też, że APK uwzględnia dane dostępne do 17 kwietnia 2020 r. Nie zawiera więc najnowszych propozycji w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych, np. możliwości zwiększenia zadłużenia przez samorządy. Nowe rozwiązania będą uwzględniane przez MF, ale prawdopodobnie już w nowelizacji budżetu państwa na 2020 r., co ma nastąpić w czerwcu lub lipcu. Z wypowiedzi ministra Kościńskiego wynika, że nowe potrzeby pożyczkowe budżetu mogą wzrosnąć o 100 mld zł. W APK nie są także uwzględniona koszty tzw. tarczy finansowej PFR (czyli subsydiów dla firm na ok. 100 mld zł, z czego 60 mld zł może zostać umorzonych). Jak mówił Łukasz Czernicki, to czy PFR i tarcza finansowa zostaną zaliczono do sektora finansów publicznych, zależy od konstruktywnego dialogu z Komisją Europejską. - To będzie zależało od Eurostatu - powiedział Czernicki.