Epidemia zaskoczyła Polaków. Konsumenci nie spodziewali się kryzysu

To, że w marcu nastroje nie były gorsze niż w lutym, sugeruje, że między 2 a 11 marca, gdy GUS prowadził badania ankietowe konsumentów, epidemia koronawirusa nie napawała ich jeszcze strachem, choć było już wiadomo o zamknięciu szkół. W piątek 13 marca rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego, co sparaliżowało częściowo polską gospodarkę.

BWUK rekordowy poziom 10,2 pkt osiągnął we wrześniu 2019 r. i od tego czasu jest w trendzie spadkowym. Tak nisko, jak w lutym i marcu, był poprzednio w grudniu 2018 r., gdy Polacy obawiali się skoku cen energii. Pogorszenie nastrojów na przełomie 2019 i 2020 r. również można tłumaczyć przyspieszającą inflacją oraz spowolnieniem gospodarczym.

W środowych danych GUS uwagę zwraca m.in. to, że na bardzo wysokim poziomie utrzymała się skłonność Polaków do dokonywania ważnych zakupów, jedna ze składowych BWUK.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który wyraża oczekiwania gospodarstw domowych odnośnie do sytuacji ekonomicznej w kraju oraz ich własnej sytuacji finansowej, spadł w marcu do najniższego od trzech lat poziomu -2,3 pkt z -2,2 pkt w lutym. To już jego czwarty z rzędu ujemny odczyt.