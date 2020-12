Koronawirus w Polsce. Ponad 10 tys. zakażeń dziennie

Rząd zapowiada, że jeśli sytuacja się nie pogorszy, to już po feriach pierwsi uczniowie pójdą do szkoły. Jak zapowiada szef resortu oświaty Przemysław Czarnek, w pierwszej kolejności będą to dzieci z klas I–III.

Na razie, jak wynika z badań, prawie połowa nie chce się szczepić. Zaufania do szczepionek z pewnością nie poprawia twitterowa dyskusja, która wywiązała się między prezydentem Andrzejem Dudą, prezesem PSL Władysławem Kosinikiem-Kamyszem a Stanisławem Karczewskim z PiS. Szef ludowców zaproponował prezydentowi, że go zaszczepi. W ten sposób nawiązał do głośnej wypowiedzi Dudy z kampanii wyborczej o tym, że nie szczepi się przeciwko grypie. Prezydent nie wykazał chęci do szczepienia, tłumacząc, że jest ozdrowieńcem. Marszałek Karczewski, który też przeszedł Covid-19, namawia jednak prezydenta, by się zaszczepił. Odradza jednak skorzystanie z oferty Kosiniaka-Kamysza. „Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" – napisał polityk. Do wpisu Karczewskiego odniósł się zespół ds. monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – informuje Onet. W piśmie skierowanym do naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej ocenił, że „wypowiedź jawnie godzi w Kodeks Etyki Lekarskiej".