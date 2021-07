Rząd zbroi się na czwartą falę. Kto chciał się zaszczepić już to zrobił?

Mimo groźby kolejnych zakażeń coraz mniej osób chce się szczepić.

– W tym tygodniu po raz pierwszy milion dawek szczepionki przeciwko Covid-19 nie pojechał do punktów szczepień, bo te z nich zrezygnowały. Nie ma osób zainteresowanych szczepieniami – powiedział podczas konferencji prasowej odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień minister Michał Dworczyk. Jak dodał, w ostatnim tygodniu dynamika szczepień spadła o 30 proc. Poniżej dalsza część artykułu

Obecnie zaszczepionych przynajmniej jedną dawką lub zarejestrowanych na szczepienie jest 54 proc. dorosłych Polaków. To zbyt mało, by uchronić nas przed czwartą falą zakażeń wywołaną bardzo zakaźnym wariantem Delta. – Przy poprzednim wariancie jeden chory zakażał 2–2,5 osoby. Przy wariancie Delta jest to 6–8 osób – mówił doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban.

Pewnym kolejnej fali zakażeń jest też prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, która w jego opinii nie będzie tak duża jak dwie poprzednie. – Myślę, że w Polsce zdobyliśmy 50–60-proc. poziom odporności w sposób naturalny, co niestety okupione zostało śmiercią wielu osób. Ta odporność jest uzupełniana szczepieniami, co pozwala sądzić, że około 70 proc. Polaków już ją uzyskało – mówi ekspert. Dodaje jednak, że z czasem liczba osób odpornych oraz indywidualny poziom odporności zmniejszają się, co oznacza konieczność uzupełniania poprzez szczepienia.

Dlatego teraz rząd dwoi się i troi, by zachęcić Polaków do szczepień. We środę, 1 lipca, ruszyła loteria szczepionkowa. Osoby w pełni zaszczepione mają szanse na nagrody pieniężne lub rzeczowe – w tym samochody i hulajnogi. Zniknęły także limity pracowników, których można zaszczepić w zakładzie pracy. Do tej pory było to 300 osób. Od lipca drugą dawkę szczepionki można też przyjąć w dowolnym punkcie szczepień nie tylko w tym, w którym otrzymało się pierwszą. – Myślę, że w przyszłym tygodniu pojawią się kolejne programy zachęcające – mówił Dworczyk.

– Nie jestem nadmiernym optymistą, bo ci, którzy chcieli się zaszczepić, w większości już to zrobili – mówi prof. Flisiak.

Na wszelki wypadek trwają już przygotowania do kolejnej fali. – Nie chcemy, żeby coś nas zaskoczyło – mówi Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W razie kolejnego szczytu zakażeń, jak zapowiedział kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski, przy wprowadzaniu lockdownu władze będą brały pod uwagę także poziom wyszczepienia w poszczególnych regionach. Podobnie powinno być w szkołach. – Tam, gdzie odsetek zaszczepionych uczniów i nauczycieli jest wysoki, nauka powinna odbywać się w trybie stacjonarnym. Natomiast w sytuacji braku wystarczającego poziomu zaszczepienia może być konieczny powrót do nauczania zdalnego, zwłaszcza jeśli w takich szkołach pojawią się ogniska zachorowań – tłumaczy prof. Flisiak.

Innym sposobem na złagodzenie czwartej fali koronawirusa jest troska o poprawę kondycji Polaków. Ruszył właśnie program badań profilaktycznych skierowanych do osób 40+. W ciągu pierwszych 12 godzin zapisało się na niego 11 tys. osób.