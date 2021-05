Rząd i samorządy wspólnie o nowym etapie szczepień

W piątek odbędzie się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie którego zostaną przedstawione nowe pomysły. Bo tak jak przy wielu innych poprzednich fazach programu szczepień, tak i teraz konieczna będzie współpraca z samorządami. Jak już pisała „Rzeczpospolita" w tym tygodniu, samorządowcy deklarują wsparcie. A niektórzy z nich – jak prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej – wychodzą z własnymi inicjatywami dotyczącymi np. obowiązkowych szczepień. Jeszcze inni – jak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – deklarują, że nie będą przyjmować osobiście ludzi, którzy nie będą zaszczepieni. Nowe akcje mają być kierowane do kilku różnych grup obywateli. Jak też twierdzą nasi rozmówcy z okolic rządu, kluczowe w najbliższych tygodniach i miesiącach będą „skrajne" grupy wiekowe – tych najstarszych i najmłodszych Polek i Polaków. W tym pierwszym przypadku to seniorzy 80+, zwłaszcza mieszkańcy mniejszych miejscowości, którzy przebywają na terenach o niskim zagęszczeniu zaludnienia. – Tu szczególnie będzie konieczne wsparcie samorządów – przekonuje jeden z naszych rozmówców.

Druga grupa to osoby w średnim wieku, które chcą się szczepić, ale mają problem z czasem. Tu ma pomóc intensywniejsza akcja szczepień w zakładach pracy. Trzecia grupa to osoby najmłodsze. U nich chęć szczepienia jest niska m.in. ze względu na przekonanie o własnym bezpieczeństwie. Młodsi często też korzystają z mediów społecznościowych, co sprawia – jak opowiada jeden z naszych rozmówców – że częściej wystawieni są na niesprawdzone informacje czy wręcz dezinformację dotyczącą szczepień. Do tej grupy będą kierowane kolejne elementy akcji informacyjnej i profrekwencyjnej, zwłaszcza w internecie.