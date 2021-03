AstraZeneca schowała w fabryce we Włoszech 29 mln szczepionek

Koncern nie próbuje ich na razie wysłać do planowanych odbiorców, bo boi się wstrzymania eksportu. Już raz doświadczył blokady, gdy Włosi cofnęli dostawę 250 tys. dawek dla Australii na podstawie wprowadzonego na początku lutego mechanizmu kontroli eksportowej. Koncern prawdopodobnie miał nadzieję, że doczeka do wygaśnięcia tego mechanizmu – miał obowiązywać do końca marca. Ale to nie nastąpiło, a Bruksela proponuje nawet jego zaostrzenie.